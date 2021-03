SUV arrolla a varias personas, incluyendo dos reporteros, en el corazón de Hollywood

Cinco personas resultaron heridas la tarde del viernes arrolladas por un vehículo SUV en el corazón de Hollywood, incluyendo dos periodistas del canal de FOX en Los Ángeles.

El reportero Hal Eisner y un fotógrafo llamado Joab Pérez, ambos empleados de FOX 11, fueron transportados junto a otras tres personas a un hospital luego que la SUV de color blanco los golpeó antes de estrellarse contra un pequeño supermercado muy cerca de la popular intersección de Hollywood Boulevard y Highland Avenue.

Las autoridades dijeron que la condición de cuatro de los heridos era de seria a crítica. El conductor de la SUV fue detenido bajo sospecha de encontrarse bajo la influencia de sustancias. Hay reportes de que se quedó dormido al volante.

Prayers for my friends and @FOXLA colleagues @HalEisner and photographer Joab Perez, who are in the hospital after being hit by an out of control car, and for the others injured. Reporter @KocoMcAboy reports driver arrested on suspicion of DUI; police say he said he fell asleep. pic.twitter.com/UhgpWAdYV4 — Gigi Graciette (@GigiGraciette) March 20, 2021

Tow truck driver pulling the driver’s vehicle from the store after the crash at Hollywood & Highland. @FOXLA pic.twitter.com/EAzgzfr0jF — Koco (@KocoMcAboy) March 20, 2021

Los dos periodistas de FOX 11 se encontraban en el lugar preparando un reporte acerca del legendario cine El Capitán, una de las salas de cine que este viernes reabrieron sus puertas en Los Ángeles. El Capitán se encuentra cruzando la calle del Teatro Dolby -sede de los premios Oscar- y el Teatro Chino.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 pm y obligó a cerrar temporalmente Hollywood Boulevard.

This incident points to continued threat DUI poses to our safety. Update on victims: 2 tourists from Washington. One has severe injuries with broken ribs, broken leg. The other has moderate injuries with lacerations and abrasions. All victims listed as stable at this point. https://t.co/93U5SU6Fqf — Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) March 20, 2021

Las otras dos personas lesionadas son dos turistas de Washington; una de ellas sufrió diversas fracturas, incluyendo una pierna.

Múltiples comunicadores y empleados del canal FOX 11 expresaron su preocupación por sus compañeros de trabajo.