Decenas de salas de cine reabren sus puertas en Los Ángeles a partir de este viernes

A pesar de ser la cuna del cine y el lugar predilecto de los grandes estudios y celebridades, las salas de cine del condado de Los Ángeles permanecieron vacías y sin estrenos por un año, pero ahora finalmente pueden abrir y proyectar películas en las salas siempre y cuando cumplan con las restricciones.

Y aunque la reapertura de este tipo de centros de entretenimiento era algo muy esperado para cientos de miles, la experiencia actual estará muy lejos de ser igual a lo que era y los estrenos con salas llenas no serán posibles, al menos por ahora.

Movie theaters like Hollywood’s El Capitan are re-opening today. Attendance will be limited to 25% and groups will be spaced 6 feet apart. @CBSLA pic.twitter.com/m3EobYhqco

— Tina Patel (@tina_patel) March 19, 2021