Biden: Estados Unidos alcanzará los 100 millones de vacunas el viernes, antes de lo previsto

El presidente Joe Biden alcanzará su objetivo de que en Estados Unidos se administren 100 millones de dosis de la vacuna COVID-19 durante sus primeros 100 días en el cargo el viernes, mucho antes de lo programado.

El país alcanzará ese hito en su día 58 en el cargo, más de 40 días antes.

“Vamos a superar esto, estamos muy por delante de lo programado, pero tenemos un largo camino por recorrer”, dijo Biden en un discurso el jueves, informó NPR.

— President Biden (@POTUS) March 19, 2021