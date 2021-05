2 muertos y al menos 20 heridos en un tiroteo en un concierto en Miami

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dos personas han muerto y se estima que entre 20 y 25 personas resultaron heridas en un tiroteo en las afueras de un salón de banquetes en el sur de la Florida, según confirmaron las autoridades.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo en el espacio polivalente de El Mula, cerca de la ciudad de Hialeah, aledaña a Miami. Al parecer, y según han contado fuentes oficiales a los medios de comunicación, el salón se había alquilado para organizar un concierto multitudinario con motivo del Memorial Day Weekend que se celebra esta fin de semana.

Algunos testigos que presenciaron los hechos relataron que, de repente, tres personas se bajaron de una camioneta y empezaron a abrir fuego contra la multitud que estaba afuera. El director de la policía del condado de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez dijo que los investigadores están trabajando en la hipótesis de que el tiroteo fue algo premeditado y dirigido para hacer daño.

“Esos son asesinos a sangre fría que dispararon indiscriminadamente contra una multitud. Buscaremos justicia”, manifestó Ramírez a través de las redes sociales.

Hasta el momento se sabe que dos personas murieron y que hasta 25 personas han sido trasladas al hospital con heridas de diversa consideración, aunque no se sabe mucho más al respecto.

Tampoco se sabe anunciaron detenciones de los posibles sospechosos, aunque la policía confirmó que se está investigando los hechos y recopilando información.

“Este es un acto despreciable de violencia armada, un acto cobarde”, indicó Ramírez.