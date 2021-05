“Canelo” Álvarez felicitó a Nonito Donaire tras coronarse campeón del peso gallo

El filipino Nonito Donaire hizo historia este sábado tras convertirse en el campeón de peso gallo más veterano de la historia a la edad de 38 años y seis meses. Nonito venció por la vía del nocaut al francés Nordine Oubaali en el cuarto round.

Donaire impuso su ritmo en el combate, por lo que Oubaali siempre estuvo en desventaja. La experiencia del filipino le permitió dominar en el ring a su adversario y encarrilar la victoria.

El filipino castigó al francés con múltiples golpes. El último fue un upper que acabó con las esperanzas de Nordine Oubaali de retener el título.

Pese a que Saúl “Canelo” Álvarez está en la celebración de su luna de miel después de contraer matrimonio religioso con Fernanda Gómez, le escribió un mensaje a Nonito por su logro: “Felicitaciones, campeón”.

Donaire también aprovechó a enviar un mensaje a través de su perfil de Twitter: “Gracias a todos, gracias a Dios, al Universo, los Arcángeles por protegerme. Mis ancestros por dame todo lo que necesite para la victoria esta noche. A Richard Shaeffer, gracias por siempre creer en mí. A la promotora Tom Brown y PBC, gracias por creer en mi”.

Thank you thank you thank you to God, the Universe, the Archangels for protecting me, my ancestors for giving me everything needed for tonight's victory. To Richard Schaeffer thank you for always believing in me. To Tom Brown Promotion and PBC, thank you for your belief in me. pic.twitter.com/KGallNPra5

— Nonito Donaire (@filipinoflash) May 30, 2021