Video: Policías hispanos causan sensación por espectacular rescate de hombre de camioneta en llamas en Texas

Dos oficiales hispanos fueron reconocidos como Empleados de la Semana en Austin, Texas, luego de rescatar a un hombre en una camioneta en llamas.

Los elementos de la Policía de Austin respondieron a un llamado de emergencia y llegaron primero que los bomberos y paramédicos, por lo que actuaron para sacar al hombre en medio del fuego que cubría prácticamente toda la camioneta.

Los hechos ocurrieron el lunes pasado, pero en redes sociales los usuarios siguen celebrando a los oficiales Chandler Carrera y Eddie Pineda por la heroica acción ¡y su apariencia!

Un video publicado por la Policía de Austin en YouTube muestra el espectacular momento en que los agentes actuaron sin perder tiempo. Las imágenes fueron obtenidas de las cámaras de cuerpo.

En las imágenes se puede ver a Pineda romper una ventana para abrir la puerta de la camioneta y con ayuda de Carrera sacaron al hombre a rastras antes de que las llamas lo alcanzaran.

El hombre, a quien las autoridades no identificaron, fue trasladado al Centro Médico Dell Seton con lesiones graves por inhalación de humo, reportó el Austin American-Statesman.

Los hechos ocurrieron en un complejo de departamentos en West Stassney Lane.

El viernes pasado, el Jefe de la Policía Joseph Chacon reconoció a los empleados de la semana, incluyendo a Pineda y Carrera.

“¡También me gustaría reconocer a los oficiales Eduardo Pineda y Chandler Carrera, por rescatar a un hombre de un vehículo en llamas!”, escribió.

La asistente del jefe de Policía de Austin, Robin Henderson, también compartió una imagen con los oficiales, lo cual derivó en cientos de comentarios de agradecimiento.

Officers Pineda and Carrera received a chief’s coin of recognition for their heroic actions yesterday, in saving a man’s life from the vehicle fire. Please join me in recognizing these two for their quick-thinking and bravery! #OneAustinSaferTogether pic.twitter.com/8RntWzlPxi

