La Policía pide ayuda para identificar al niño latino asesinado y abandonado en sendero en Nevada

El Departamento de la Policía Metropolitana de Nevada pide ayuda para lograr la identificación de un niño de origen latino de entre ocho y 12 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un sendero.

Las autoridades publicaron una nueva imagen digitalizada del rostro del menor cuyos restos fueron encontrados el viernes pasado por un excursionista cerca de un sendero en el sur de Nevada.

“El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados pudo proporcionar a LVMPD una imagen mejorada digitalmente de la víctima”, publicó la Policía en Twitter. “Pedimos a los maestros en particular que presten mucha atención a esta nueva foto mejorada digitalmente”.

Cualquier información puede ser proporcionada a los teléfonos 702-828-3521 y 702-828-2907.

Al inicio de las investigaciones, una madre pensó que el cuerpo del menor era su hijo José Montes, quien había ido de camping con su hermano Eden y su padre de 37 años, pero los tres fueron encontrados con vida en Utah, indicaron las autoridades.

La falsa identificación llevó a la Policía a realizar una nueva imagen digital del menor de edad hallado en el paraje.

