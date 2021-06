Horóscopo de junio: Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio y con el Sol en Géminis en la casa tres, algunas dudas, más de un camino laboral para elegir y mucha inquietud. No te cierres, tienes que escuchar todas las propuestas. Para poder definir sin equivocarte, confía en lo que sientes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un contacto casual te hace de puente a la posibilidad de que un proyecto independiente que vienes amasando se haga realidad. En casa, una charla importante aclara emociones que estaban sin poder expresarse. Alivio familiar.

AMOR Y SEXO. Con Venus en Géminis, tu disposición de lanzarte a una pasión intensa va a ser total, siempre y cuando no te sofoquen. Vas a necesitar tomar aire cada tanto para después volver a la emoción compartida. En el amor, humor y libertad van a ser fundamentales.

EL DESAFÍO. Cerrar la canilla del argumento donde anidan tus pensamientos negativos.

LA OPORTUNIDAD. Un hecho sorprendente viene con una posibilidad económica imperdible.

TU ALIADO. Piscis te sana.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona del dinero, tu mirada puesta aquí. Llegó el momento de ver qué valor le das a lo que produces, qué atraes al campo de tu economía (acuérdate de que tu pensamiento es quien opera por debajo de todo) y cómo compartes. Hasta el 14, evita cualquier movimiento importante o asesórate bien antes de hacerlo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a sentir que los proyectos laborales necesitan tiempo para su maduración y concreción. Sin embargo, tu capacidad y tu talento traen sorpresas altamente beneficiosas a partir del 19. Antes, dale curso a tu paciencia taurina.

AMOR Y SEXO. Si estás en una relación consistente, el amor, sin duda, va a ser prueba de todo. Un vínculo flojo de realidad no va a sobrevivir a la más mínima tensión. Venus en la zona taurina de tu rueda zodiacal va a revelar el tejido emocional que estás construyendo.

EL DESAFÍO. Agregarle flexibilidad a tu persistencia.

LA OPORTUNIDAD. Encuentro con amigos muy queridos.

TU ALIADO. Géminis, de tu lado.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter en la zona más alta de tu rueda zodiacal, y con tres planetas en la zona del YO, vas a estar definiendo cada situación sabiendo que todo está bajo el dominio de tu alcance. En tu trabajo, audacia y una energía que les va a dar curso a acciones eficaces y directas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en Virgo en la zona que hace referencia a tu hogar, es tiempo de poner en orden tu casa, tus roperos y tus asuntos familiares. Vas a estar sabiendo cómo utilizar al máximo los espacios más pequeños y cómo decirles a los tuyos con un cuidado exquisito todo lo que no te atreviste a decir antes.

AMOR Y SEXO. A tu naturaleza mental se le va a sumar un circuito de energía sanguínea, pasional y urgente. El amor te transforma en menos tiempo de lo que podrías imaginar con tu potente y luminosa inteligencia.

EL DESAFÍO. Revisar el pasado con emoción y sin rollo argumental.

LA OPORTUNIDAD. Resolución, acción, determinación.

TU ALIADO. Leo acompaña tu decisión.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte encima de tu Sol, vas a estar pudiendo comunicar con franqueza y sin filtro cada emoción. Esto va a mejorar abiertamente la calidad de todo tipo de encuentro. Entre hermanos o con amigos que sean como hermanos, para ti, una revelación importante marca un antes y un después.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar encarando todo lo referente a tu cotidianidad (actividad laboral, salud, gente que conforma tu equipo de todos los días) con mayor responsabilidad espiritual. Esta sintonía con tu esencia ilumina tu experiencia. Una buena noticia laboral a partir del 16.

AMOR Y SEXO. No sobreprotejas a tu pareja, no vuelvas a situaciones ya aprendidas. Esa es la clave para que, en la relación con tu amor, la energía de la sensualidad y la sexualidad no se disperse.

EL DESAFÍO. Con Marte en tu signo, no confundir acción con reacción.

LA OPORTUNIDAD. Una información, un conocimiento o un maestro amplían tu conciencia.

TU ALIADO. Acuario te muestra el mejor camino.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona once de tu rueda zodiacal, vas a estar enlazando diferentes mundos. En ese contexto y con tu capacidad leonina de centrar, vas a abocarte a la tarea de abrir un campo de principios que favorezcan a muchos. Tu palabra, escuchada y respetada.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 14, Júpiter favorece temas de dinero y asuntos legales. En tu trabajo, el contacto con personas influyentes te va a estimular a que ejerzas más tu propia autoridad. Consejo: no te comprometas a hacer más cosas de las que puedas hacer.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, planes a futuro que van a variar cada 18 minutos con la condición de no trazar nada aburrido y contactos intensos que no duren demasiado tiempo para no asfixiarte. Con estas condiciones vas a disfrutar de emociones compartidas todo el mes.

EL DESAFÍO. Equilibrio entre opuestos.

LA OPORTUNIDAD. Un cambio laboral a tu medida y a tu manera. Tú, feliz.

TU ALIADO. Con Libra, un salto hacia otra dimensión.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Vas a estar cara a cara con lo más escondido y con lo que más te vulnera. Deja salir las vivencias de las que no hablaste en años y dale curso a tu intuición, que, aunque a veces se esconde detrás de una forma racional y prolija, es una de las más poderosas del Zodíaco.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con el Sol, Mercurio y Venus en la zona del trabajo, vas brillar por tu talento y por tu efectividad. Vas a estar atreviéndote a ir por lo que más te gusta. Te van a mirar, te van a elegir, te van a recompensar: prepárate para esto.

AMOR Y SEXO. Irradias magnetismo y estás mucho más a gusto con la persona que eres. Desde este lugar, evalúa pros y contras antes de decidir qué rumbo darle al curso de tu energía emocional y con quién hacerlo.

EL DESAFÍO. No te dejes llevar por voces que no sean las tuyas. Cuidado.

LA OPORTUNIDAD. Llega un verdadero crecimiento laboral a partir del 14.

TU ALIADO. Géminis te va a ayudar a salir de patrones repetidos.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona en que habita tu maestro interior, vas a estar dirigiendo tu mirada hacia la búsqueda de respuestas más estimulantes. Ceremonias y rituales o hacer un trabajo de iniciación que te religue a algo superior va a ser especialmente atractivo para vos este mes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A través de una situación incómoda o tal vez de un ascenso laboral (no importa cuál sea la escena), el universo va a colaborar a que des un paso más en tu trabajo y a que salgas de lo que limita tu desarrollo. Pon atención a lo que llegue a partir del 16.

AMOR Y SEXO. Tal vez necesites tomar una distancia prudencial para tener la panorámica completa sin distorsiones. En el campo del amor, es tiempo de poner límites a una relación que no va ni para atrás ni para adelante. No le pidas a tu pareja un cambio que vos no haces.

EL DESAFÍO. Atreverte a romper las reglas de lo conocido.

LA OPORTUNIDAD. Sanar tus partes más lastimadas.

TU ALIADO. Capricornio cuida tus espaldas.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Se va a estar abriendo el recinto en el que se esconden las pulsiones que más te atormentan y esto va a traer un enorme alivio emocional. Entonces: movimientos importantes en casa o de casa (la casa es el cuerpo del alma y cuando el alma se moviliza, la casa también lo hace).

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en once, “espíritu comunitario” va a ser la frase en lo referente al trabajo. Una nueva orientación y una decisión personal que hasta ahora no te atreviste a tomar respecto de cómo te ubicas en lo profesional. Exprésate y pedí lo que te mereces.

AMOR Y SEXO. Con Venus en ocho, un nuevo patrón afectivo se está articulando. No te vas a callar nada ni con tu amor ni con nadie. Con quien sea que ejercites intercambio de pasiones y fluidos: a todo o nada.

EL DESAFÍO. Tanta vulnerabilidad retenida va a estallar, déjala salir.

LA OPORTUNIDAD. Se amplía el campo de tu generosidad.

TU ALIADO. Piscis te hace de puente hacia la concreción de algo que anhelabas.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y Plutón en la zona del dinero, los cambios en este sentido van a ser inevitables. No retener es la consigna y no acumular por temor a quedarte sin nada. El primer paso va a ser ver qué valor le das a lo que haces.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Excelente momento para abordar proyectos con otros. Todo lo compartido trae abundancia, incluso a nivel económico. Tu energía mental, veloz y con una lucidez incuestionable; tu energía física, necesitando cuidado y reposo. No hagas más de lo que puedas.

AMOR Y SEXO. Coincidencias, armonía y encuentros de una profundidad emocional que no experimentaste hasta ahora. Si no estás en una relación, una movida afectiva importante va a cambiar tu estado emocional. Todo para disfrutar y para construir.

EL DESAFÍO. Para preguntas complejas, respuestas simples; así te van a entender.

LA OPORTUNIDAD. Un viaje que estaba en veremos se concreta antes de lo imaginado.

TU ALIADO. Cáncer sabe qué es bueno para ti.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio y Venus en tu casa 6, un enfoque agudo te va a dejar ultracompetente en tu actividad laboral. Pero ojo: la sobredosis de exigencia no solo no suma, sino que resta vitalidad y energía. A partir del 16, un movimiento sorprendente te va a hacer cambiar algunas cosas en tu agenda.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Júpiter y Neptuno en la zona tres, vas a saber cómo transmitir a otros tus ideas. Tu intuición va a estar potenciada, úsala; incluso a la hora de decidir cuestiones de trabajo. En este mes, un encuentro de destino.

AMOR Y SEXO. Vas a estar priorizando la calidad de cada encuentro con todos y todas y vas a estar tomando decisiones importantes a partir de lo que veas. Con tu pareja, una conexión profunda y proyectos en común livianos y felices.

EL DESAFÍO. Dejar que tus miedos salgan a la luz es la manera de liberarte de ellos.

LA OPORTUNIDAD. Oportunidad vinculada con la comunicación. No te la pierdas.

TU ALIADO. Con Piscis, convicciones compartidas.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Marte te va a impulsar a ir por lo más arriesgado en tu área laboral. A partir del 18, se amplía tu influencia, mejoran tus posibilidades y se expande tu campo de acción. En el trabajo, integra lo nuevo que estás aprendiendo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Júpiter y con Neptuno en la zona del dinero, este sector de tu vida podría convertirse en fuente de crecimiento. Pero es fundamental que no te distraigas. Ambos planetas agrandan lo que tocan. En este caso, si hay desorganización en tu economía, ¡esto es lo que podría expandirse! La moderación y la cautela traen abundancia.

AMOR Y SEXO. Temperamental e irresistible, así vas a estar, irradiando seducción, romanticismo y sensualidad hasta el infinito, con tu pareja y CON TODOS. Por eso: no te confundas, ni confundas.

EL DESAFÍO. Demostrar con naturalidad tu grandeza sin la intención de hacerlo.

LA OPORTUNIDAD. Aparece una excelente propuesta para un tiempo de cambios.

TU ALIADO. Aries se suma a tu adrenalina.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Un suministro de energía muy estimulante te va a llevar a ejercer voluntad y autoafirmación. Marte y Júpiter en las zonas que hacen referencia a tu individualidad te van a impulsar a expresarte osadamente con todo lo que salga de tu corazón, desde un hecho creativo hasta un proyecto laboral ¿o un amor?

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 19, una propuesta laboral atrevida viene con mayores responsabilidades y con una fuerte exposición. Antes de decir que no, piensa bien y escucha con tranquilidad esta posibilidad que podría ser definitivamente a favor. Noticia de afuera sorprendente.

AMOR Y SEXO. Absoluta energía vital en tu mundo vincular. En una relación en la que ya estés o a través de un nuevo encuentro, un magma poderoso y potente viene a sacarte de cierta quietud emocional y a transformar tu vida en los temas del amor.

EL DESAFÍO. Vacía tu mente de murmullos inquietantes.

LA OPORTUNIDAD. Reconocimiento laboral merecido.

TU ALIADO. Leo busca estar más cerca.

Por Ana Bilsky

