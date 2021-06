Imágenes: Avión aterriza de emergencia en medio del freeway 101 en el condado de Los Ángeles

Un pequeño avión aterrizó de emergencia en la autopista 101 a la altura de Westlake Village el lunes por la noche. El incidente causó grandes atascos en un momento en el que muchas personas regresaban a casa tras el fin de semana de Memorial Day.

No one was hurt when a small plane made an emergency landing on the 101 Freeway in Westlake Village. https://t.co/pKmN0a6w1G pic.twitter.com/DT1w6nV3zH

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 1, 2021