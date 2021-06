Muere agente hispano del sheriff de San Bernardino tras persecución que acabó a balazos

Un veterano agente del sheriff de San Bernardino murió este lunes en el hospital después de una persecución a alta velocidad que acabó en balacera. El motociclista al que perseguían también murió después de presuntamente disparar al agente.

El sargento Dominic Vaca, de 43 años, recibió un disparo después de tratar de detener el tráfico en Yucca Valley, una comunidad del desierto ubicada a las afueras del Parque Nacional Joshua Tree.

“La herida de bala que sufrió hoy era demasiado grave para que la superara”, dijo el sheriff John McMahon en un video publicado poco antes de la medianoche del lunes.

It is with great sadness that we announce the passing of Sergeant Dominic Vaca. pic.twitter.com/VCqSX7YfhF

La persecución comenzó cuando los agentes vieron a un hombre que conducía una motocicleta sin matrícula cerca de Paxton Road e Imperial Drive poco después de las 12:30 de la tarde, según dijeron los autoridades. Cuando trataron de detenerlo, el motorista huyó primero en la motocicleta y después a pie. Los agentes lo persiguieron.

Tras abandonar su motocicleta, corrió hacia el desierto cerca de Dumosa Avenue y Sunnyslope Drive, tal y como publicaron las fuentes oficiales. Cuando los agentes lo encontraron, él comenzó a dispararles, de acuerdo a McMahon. El motociclista murió en la cuadra 57000 de Crestview Drive por los disparos de los agentes y Vaca fue trasladado en avión a un hospital.

La autoridades identificaron al hombre que se dio a la fuga y que posteriormente murió como Bilal Winston Shabazz, un residente de Lancaster de 29 años. Según este relato oficial, cerca del cuerpo de Shabazz había un arma cargada y el sospechoso llevaba dos cargadores de municiones.

Authorities say 29-year-old Bilal Winston Shabazz was wanted on a no-bail warrant out of Lancaster when he killed San Bernardino County sheriff's Sgt. Dominic Vaca during a police pursuit in Yucca Valley Monday. https://t.co/7MolBMM1Et pic.twitter.com/rxgGRoeAct

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 2, 2021