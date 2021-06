Patrulla Fronteriza rescató a más de 160 indocumentados hacinados en camiones en Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron en menos de 24 horas, en incidentes separados, dos vehículos de carga comercial que transportaban en total a más de 160 indocumentados escondidos en el sector de Laredo, Texas informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El primer incidente ocurrió poco después de la medianoche del 28 de mayo cuando un camión cisterna se acercó a un puesto de control en la carretera 83 en el sur de Texas.

Durante la inspección un perro alertó sobre la presencia de los inmigrantes. En una segunda revisión se halló que más de 50 personas estaban escondidas en la cisterna.

Todos los inmigrantes que fueron hallados dentro del camión cisterna eran originarios de México, según el comunicado de CBP.

#USBP Laredo West Station agents & K9 partners intercepted a human smuggling attempt when they stopped a commercial truck hauling a tanker trailer at the Highway 83 checkpoint. Agents found over 50 undocumented individuals hidden within the closed tanker. #BorderSecurity pic.twitter.com/5MMfyAeyxb

— Chief Patrol Agent Matthew J. Hudak (@USBPChiefLRT) May 29, 2021