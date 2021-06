El sueño frustrado de Andrés Guardado con el Tri

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un referente de la Selección Nacional de México tiene un sueño que no podrá cumplir. Andrés Guardado, el capitán del Tri, conversó en rueda de prensa acerca de su deseo de acudir a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El actual jugador del Real Betis de España comentó que no era un secreto para nadie que su sueño era ir a unos Juegos Olímpicos; sin embargo, el entrenador del Tri sub-23, Jaime Lozano, no lo incluyó en la lista de refuerzos, por lo que se descarta completamente de observar al mediocampista en Japón.

OFICIAL 📢#Internacional 🌍 | La convocatoria de Jaime Lozano con sus elegidos para representar a México Olímpico 🇲🇽 en juegos de preparación rumbo a JJOO. Se medirán en Marbella, España a Rumania 🇷🇴, Arabia Saudita 🇸🇦 y Australia 🇦🇺. ¿Qué les parece? pic.twitter.com/Fl2obOJwbi — Deportes Total 🇲🇽 (@DeporTotalMX) May 14, 2021

“Lo había dicho desde hace mucho tiempo, que tenía la espina de jugar unos Olímpicos, eso fue hace un buen rato, la ilusión no se ha ido, pero las cosas se han presentado así”, fueron las palabras de Guardado durante la rueda de prensa.

El mediocampista dejó claro que sus declaraciones no pretenden ni señalar ni recriminar a Lozano: “Lozano no vio oportuno meterme en la lista de posibles refuerzos y uno debe respetar eso, si en ese momento no se me consideró, no pasa nada. Será algo que no pasará, porque a los próximos cuatro años no llego; a todos nos queda algo pendiente en nuestras carreras y creo que para mí serán los Olímpicos”.

Los próximos retos de Guardado con el Tri

El Tri encara este jueves el partido de semifinales de la Concacaf Nations League vs. Costa Rica en Denver con el objetivo de ganar la primera edición de este torneo regional, el cual pretende sustituir los monótonos partidos amistosos entre selecciones nacionales.

Tras el Liga de Naciones, al Tri le corresponde jugar la Copa Oro y, posteriormente, arrancan las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022.