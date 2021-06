‘Reprobable y de mal gusto’: Stephanie Salas se pronuncia por la manera en la que mostraron a su hija en ‘Luis Miguel La Serie’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Stephanie Salas ha reaccionado a la manera en la que su hija Michelle Salas ha sido retratada en su vida privada dentro de la serie que cuenta la vida de su padre el cantante Luis Miguel.

Hace unos días que se transmitió el capítulo final de la segunda temporada de la bio serie de Netflix donde se aborda la dramática vida de uno de los intérpretes más grandes de latinoamerica, parte de la historia contada es como ha sido la relación con su hija Michelle.

Pudimos ver dentro de “Luis Miguel La Serie” como es que la joven vivió su infancia alejada de su padre, quien nunca aceptaba del todo su paternidad ante los medios, si no hasta que esta era ya una adolescente es que hubo un acercamiento más significativo.

Pero la polémica que se ha creado es que en el último capítulo aparece una escena de intimidad que la misma Michelle ha reprobado totalmente y le “parece desafortunada e irrespetuosa la manera en que la producción de la serie decidio tratarla al sexualizarla explicitamente y violentar su intimidad“.

Motivo por el cual Stephanie ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram donde se ha pronunciado a favor de su hija en el total rechazo y desaprobación de la manera en que han abordado su vida privada e intimidad dentro de la serie.

“Hoy, como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona“, escribió bajo una imagen de sus dos hijas cuando eran pequeñas.

“Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija“, continuó expresando.

A pocas horas de la publicación de la también intérprete ya se le ha llenado la caja de comentarios de opiniones a favor y mensajes de desaprobación hacia la escena en cuestión dentro del capítulo final.

“Realmente me impactó el mal gusto de la escena. No agrega nada a la historia“, “Michelle no se merecía ese trato con escenas innecesarias. Admiración y respeto total para ustedes“, “No se por qué tratándose de su propia hija Luis Miguel no haya cuidado en detalle de cómo se la mostró en el último capítulo. A mi me pareció de muy mal gusto“, escribieron algunos usuarios de la red social.