Anuncian los primeros 15 ganadores de lotería de vacunados en California; 10 personas obtendrán premios millonarios el 15 de junio

Los primeros 15 ganadores de premios en efectivo de $50,000 dólares para personas que se han vacunado en el estado de California fueron obtenidos este viernes, como parte del robusto programa de incentivos para que más residentes se pongan la vacuna del COVID-19.

Los 15 ganadores del programa “Vax for the Win” serán contactados de manera directa por las autoridades y recibirán $50,000 dólares cada quien. El dinero será entregado siempre y cuando las personas hayan recibido su segunda dosis de la vacuna.

Los 15 ganadores fueron seleccionados mediante un sorteo liderado por el gobernador Gavin Newsom con bolas numeradas que fue transmitido vía redes sociales.

