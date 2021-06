Gustavo Adolfo Infante desmiente que Alejandra Guzmán lo haya demandado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras la polémica generada por las declaraciones de Frida Sofía, los problemas que hasta ese momento eran familiares han escalado hasta los tribunales, en donde cada uno de los involucrados tratará de demostrar quién ha dicho la verdad. Es por ello que recientemente se dio a conocer que Alejandra Guzmán unirá fuerzas con su padre y ha decidido demandar al periodista Gustavo Adolfo Infante.

El encargado de revelar que la rockera tomó acción legal en contra del conductor, fue el periodista Gilberto Barrera, quien así lo confirmó a través de un mensaje en Twitter.

“Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra Gustavo Adolfo Infante… La demandante es… Alejandra Guzmán“, escribió.

#Últimahora

Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra @GAINFANTE …

La demandante es… @Al3jandraguzman #AlejandraGuzmán — Gil BArrera (@GILBArrera) June 2, 2021

Sin embargo, esta versión fue desmentida por Gustavo Adolfo Infante, quien durante su programa de YouTube aseguró que no ha recibido notificación alguna.

“Yo no lo sé, pero estaba yo al aire cuando llegó una persona de un juzgado me parece a darme una notificación, pero no lo pude recibir porque estaba yo al aire, quedó en regresar hoy, pero yo no la tengo ni mi abogado“, respondió.

Y aseguró que una demanda únicamente sería pérdida de tiempo, así como dinero destinado a un juicio innecesario:

“Yo creo que sería pérdida de tiempo, hacer gastar dinero de nuestros impuestos para que una cosa que no tiene por qué dirimirse en un juzgado. Si Alejandra Guzmán me demanda se va a gastar en un juicio en mi contra, del dinero de usted, de lo que paga de impuestos. Gastar el dinero en un juicio que no viene ni al caso, en fin”, añadió durante la emisión.

Asimismo, arremetió nuevamente en contra de Enrique Guzmán, a quien señaló de paranoico y no pagar impuestos: “El señor Enrique Guzmán pidió seguridad porque le da mucho miedo todo lo que le pasa y todo lo que se ha generado, entonces le pusieron guaruras, el señor no paga impuestos y tiene una bronca con Hacienda y los que sí pagamos impuestos le estamos pagando las guaruras a Enrique Guzmán por la paranoia del señor“.

Por otro lado, la oficina de Alejandra Guzmán también compartió un mensaje con el que desmintió lo dicho por Gilberto Barrera.

“Para ser claros, esto también no tiene absolutamente nada de verdad“, a lo que Gustavo Adolfo Infante reaccionó diciendo que era “un problema menos“.