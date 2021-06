Un juez federal declara inconstitucional la prohibición de portar de armas de asalto en California

Un juez federal dictaminó que la prohibición sobre el porte de armas de asalto en California es inconstitucional, echando abajo el veto que el Estado Dorado ha tenido por más de treinta años, y dando un duro golpe a la política del gobernador Gavin Newsom sobre el control de armas.

En el fallo entregado la noche de este viernes, el juez federal Roger Benítez del Tribunal de Distrito en San Diego, argumentó que la definición estatal de rifles ilegales de estilo militar priva ilegalmente a los californianos, respetuosos de la ley, de las armas comúnmente permitidas en la mayoría de los demás estados y por el Tribunal Supremo de EE.UU.

El magistrado Benítez describió el rifle AR-15 como un arma de “combinación perfecta” para la defensa nacional, y lo comparó con la efectividad de una “navaja suiza”.

Tras conocerse el fallo, el gobernador de California Gavin Newsom condenó el fallo y dijo en un comunicado que “la decisión es una amenaza directa a la seguridad pública y las vidas de californianos inocentes”.

Añadió que “el hecho de que este juez haya comparado el AR-15, un arma de guerra que se usa en el campo de batalla, con una navaja suiza socava por completo la credibilidad de esta decisión y es una bofetada para las familias que han perdido a sus seres queridos por esta arma”.

This decision is a direct threat to public safety & the lives of innocent Californians. Comparing an AR-15 to a Swiss Army Knife is a slap in the face to those who lost loved ones to guns. We won’t back down & we will fight for common sense gun laws. https://t.co/YHaruaxtEX

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 5, 2021