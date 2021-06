Allisson Lozz sorprende al revelar el secreto de las actrices: “Todas usamos pelucas”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Allisson Lozz se mantiene muy activa en redes sociales, medio que actualmente utiliza para su nueva profesión, y es que desde que decidió retirarse del medio del espectáculo se ha desarrollado como una exitosa empresaria, etapa que disfruta haciendo modelos de negocio en la venta de cosméticos por catálogo; al mismo tiempo que comparte algunos secretos de belleza y anécdotas de lo que vivió durante los siete años en los que se dedicó a la actuación.

Así fue como a través de una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, la famosa reveló un secreto de las estrellas de televisión cuando fue cuestionada por la cantidad de cabello que actualmente luce.

“Muchos me dicen: ‘Tenías ah tenías tu pelo precioso, y qué le pasó. Tienes ahora tres pelitos’. Y sí tengo tres pelitos. Lo que no saben es que en Televisa todas usamos pelucas, hasta acá”, respondió.

Y aclaró que las melenas que lucía en telenovelas como ‘Rebelde’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En nombre del amor’ eran falsas, ya que ella siempre ha tenido una cabellera difícil de manejar y escasa, situación que empeoró debido al constante uso de herramientas de calor:

“Mi pelo siempre ha sido así chino, toda la vida, no lacio, ni quebrado, sí rebelde siempre ha sido así y cuando te lo están planchando por siete años seguidos, imagínense el pelo muere totalmente. Es uno de los precios que pagamos todas“, añadió para sorpresa de sus seguidores.

Asimismo, compartió que para lograr una imagen impecable, las actrices acuden a una área específica en la que se realizan todos los cambios de look: “Hay una sección especial, hay maquillaje, peinado y peluquería… lo que nadie les dice, pero todas usamos bastantes pelucas porque el cabello no aguanta tanto, todo el tiempo estar cambiando“.

Aunque su vida cambió radicalmente, sigue compartiendo el gusto por lucir diferente, por lo que aseguró no piensa dejar de probar diferentes tonos de cabello y cortes, ya que es algo que la hace feliz.

“Luego me dicen: ‘¿Por qué te pusiste de güera o por qué te pusiste esto?’ Yo siempre estoy cambiando de look. Tú me vas a ver castaña, me vas a ver güera, me vas a ver todo. Si eso te hace feliz, hazlo, no tiene nada de malo. De todas maneras es cabello, crece otra vez y ese es mi punto de vista. No me quedo quieta con el cabello y me encanta”, explicó.