Clippers salvó el orgullo de Los Ángeles: festival de triples para eliminar al fenómeno Luka Doncic

Una parte de Los Ángeles respira. Los Clippers evitaron la debacle que hubiese significado perder en primera ronda de Playoffs y eliminaron a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, ganando a punta de triples un histórico juego 7 (126-111). Los angelinos encestaron 20 canastas triples, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la NBA en anotar semejante cantidad de triples en un séptimo juego.

The @LAClippers ' 20 threes today were the most in a Game 7 in @NBAHistory . ( @EliasSports ) pic.twitter.com/VnWY6l6FKP

Los triples de LA Clippers fueron distribuidos de la siguiente manera:

Con su actuación desde la larga distancia, Marcus Morris igualó una marca de Stephen Curry que hasta hoy fue única: anotar 7 triples en un juego 7.

With this triple, Marcus Morris Sr. joins Steph Curry as the only players in GAME 7 HISTORY to hit 7 threes! #NBAPlayoffs #ThatsGame

WIN or GO HOME GAME 7 on ABC pic.twitter.com/Dzfwy8cnTo

— NBA (@NBA) June 6, 2021