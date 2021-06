LeBron James queda eliminado a manos de su gran amigo: los Lakers fracasan y ceden la corona de la NBA

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

LeBron James lo dio todo, pero no pudo impedir uno de los mayores fracasos de su carrera. La NBA tendrá un nuevo campeón luego que los Lakers perdieron el jueves en el Staples Center de Los Ángeles por 113-100 ante un hambriento equipo los Phoenix Suns, que avanza a la segunda ronda de los playoffs al llevarse la serie por 4-2.

James jamás había sido eliminado en una primera ronda de playoffs en su legendaria carrera. Además, es apenas la quinta vez que un campeón defensor es eliminado en su propia cancha en la primera ronda.

A quick exit for Lakers’ LeBron James after Game 6 loss. No handshakes on the court w/ the Suns pic.twitter.com/hv7S60KHRk — Ben Golliver (@BenGolliver) June 4, 2021

Los Suns se encuentran en los playoffs luego de 10 temporadas de ausencia, lo cual hace aún más notable su triunfo ante un equipo al que aplastaron en el juego 5 para darle rumbo a la serie.

Además de enfrentar a un equipo en forma y hambriento, los Lakers tuvieron que lidiar con la lesión de Anthony Davis, quien abrió el encuentro, pero muy pronto abandonó por el problema de ingle.

AD went back to the locker room after going down. pic.twitter.com/Z3POnG4Qws — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2021

Los Suns llegaron a despegarse por 29 puntos en el segundo periodo impulsados por siete triples y 33 puntos de un inspirado Devin Booker en el primer medio. El marcador al descanso tenía a Phoenix con 21 puntos de ventaja.

Ellos supieron soportar la embestida de los Lakers en la segunda mitad, cuando Chris Paul, uno de los grandes amigos de LeBron, manejó a su escuadra con gran temple. Booker siguió sumando y terminó con 47 unidades.

Los Lakers, abajo por 29 en el segundo periodo, lograron recortar a 13 tras los primeros tres periodos, y después se acercaron a 10 restando poco más de 7 minutos, pero en cuanto un agotado LeBron James (29 puntos) se tomó un descanso, Phoenix se alejó a 17 y el resto fue trámite.

Phoenix enfrentará a Denver Nuggets en las semifinales de conferencia.