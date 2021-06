“Hoy fue una lección de humildad”: Hamilton acepta error en GP de Azerbaiyán

El piloto de la escudería Mercedes y siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, que un pequeño error le terminó costando el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado este domingo.

A través de una publicación en Twitter, el británico escribió, “hoy fue una lección de humildad. Trabajamos muy duro para volver a situarnos entre los 10 primeros puestos después de una semana difícil aquí en Bakú. Hoy lo dimos todo y un pequeño error hizo que se apagaran los frenos. Lo siento por el equipo, volveremos más fuertes para la próxima carrera”.

Today was a humbling experience. We worked so hard to put ourselves back in the top 10 today after a rocky week here in Baku. We gave it our all today and a small error caused the brakes to switch off. Sorry to the team, we’ll come back stronger for the next race 🙏🏾 pic.twitter.com/oHy75S07L3

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 6, 2021