Checo Pérez derrota a Lewis Hamilton y gana un espeluznante Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, ganó el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo en un final de locura. Y es que después de liderar toda la carrera de principio a fin, el compañero de Pérez, Max Verstappen, se fue contra los muros tras sufrir un pinchazo en uno de sus neumáticos que lo sacó de la carrera, por lo que Pérez, quien ocupaba el segundo puesto, se adjudicó el primer lugar en Baku.

CHECO WINS IN BAKU!

It's his first victory for Red Bull, and only the second of his career!

