Yerno baleó varias veces a su suegra borracha que trataba de meterse a su casa; la confundió con un ladrón

TEXAS – Una mujer del área metropolitana de Houston fue trasladada en helicóptero a un hospital luego de que su yerno la agarró a balazos este sábado por la madrugada tras confundirla por un ladrón.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió a eso de las 3:30 a.m. en el vecindario Oakland Manor en el área de Mission Bend del Condado Fort Bend.

La Oficina del Sheriff del Condado Fort Bend dijo que una mujer de 43 años había estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando decidió ir a la casa de su hija luego de haber tenido un altercado con su esposo.

NEW: Deputies say a woman was shot by her son-in-law after he mistook her for an intruder trying to break into her daughter's house. https://t.co/6H2p06P77r

