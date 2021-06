Captan en video momento que madre hispana balea a su hijo; quería protegerlo de un perro suelto en Houston

TEXAS – Un paseo por el vecindario resultó trágico para una familia hispana del norte de Houston luego de que la madre baleó accidentalmente a su hijo de cinco años mientras intentaba protegerlo de un perro que se había salido de una casa.

Las autoridades informaron que una mujer de 24 años fue acusada de disparar un arma cuya una de sus balas terminó hiriendo en el abdomen a su hijo. El incidente fue captado en video.

Caught on @Ring: Mom on bike ride with son allegedly shoots at neighbor’s boxer. Bullets miss dog, ricochet & hits her own son, who is five. Mom is charged, son will survive, dog is grazed. My #abc13 exclusive: https://t.co/fAqGsvBIJI

— Miya Shay (@ABC13Miya) June 1, 2021