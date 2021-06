Arrestan al aficionado que hirió con un botellazo a Gio Reyna en Estados Unidos vs México

El fanático que golpeó con una botella al jugador estadounidense Giovanni Reyna durante el partido del Team USA contra el Tri por la final de la Nations League fue arrestado y vetado de por vida del estadio Empower Field at Mile High de la ciudad de Denver.

Según la información publicada por la escritora de la NFL Lindsay Jones, la seguridad del estadio logró localizar al aficionado infractor.

The fan who through a bottle from the stands and injured a USMNT player last night has been arrested and banned from all future events at Empower Field at Mile High, a Broncos stadium spokesman announced.

