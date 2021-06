Cruceros Carnival regresan en julio al Puerto de Galveston; solamente viajeros vacunados podrán abordar

TEXAS – La línea de cruceros Carnival anunció que en julio comenzará a realizar viajes desde Galveston, pero las personas que quieran abordar tendrán que mostrar su comprobante de vacunación.

Según un comunicado, Carnival reanudará operaciones desde el Puerto de Galveston el 3 de julio con Carnival Vista y el 15 de julio con Carnival Breeze.

En el comunicado la línea informó que solamente personas vacunas podrán realizar los viajes y que deberán presentar prueba de la vacunación 14 días antes del viaje.

