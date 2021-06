Donald Trump dice que el bitcoin es una estafa y que debe ser regulada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Donald Trump no tuvo piedad con el bitcoin al aseverar que son una estafa en el marco de una entrevista con Fox Business. El ex presidente estadounidense dijo que esta criptomodena es un competidor directo con el dólar, razón por la cual no es de su agrado.

Hace dos años, cuando todavía era presidente, Trump había dicho que “no era un fanático” de las criptomonedas. En la entrevista fue enfático al manifestar que desea que “el dólar sea la moneda del mundo. Eso es lo que siempre he dicho ”.

Donald Trump pidió que los entes reguladores deben tomar cartas en el asunto para que el bitcoin no sea una estada frente al dólar, moneda referencial en todo el mundo. El posicionamiento sobre el tema por parte del ex presidente no fue bien recibido para el sector que usa las criptomonedas.

Luego de que hizo pública su posición, las criptomonedas comenzaron un episodio de volatilidad que han repercutido en un desplome generalizado, situación que está impactando a quienes tienes este tipo de modena.

Antes de que le fuera suspendida su cuenta te Twitter, Trump externó en dicha red social que las criptomonedas “facilitan el comportamiento ilegal, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales”.

Michael Stark, analista de la plataforma Exness, externó a Yahoo Finance que los dichos del ex presidente de Estados Unidos, “parecen haber afectado la confianza en el corto plazo”, el experto añadió que esto puede tener consecuencias a mediano plazo”.

Stark enfatizó que “la afirmación del ex presidente de que bitcoin es ‘otra moneda que compite contra el dólar’ en particular refleja una falta de comprensión dado que el bitcoin rara vez se usa como moneda, sino como cobertura contra la inflación y reserva de valor”.

Según Yahoo, Simon Peters, analista de la plataforma de inversión de activos múltiples eToro, informó que los dichos del ex presidente “da crédito a la existencia de las criptomonedas, al calificarlas como una amenaza para el dominio del dólar estadounidense“.

Pese a lo que dijo Trump, la caída del bitcoin no sólo se le debe atribuir a él, los expertos externaron que el precio del Bitcoin cayó a su punto más bajo en una semana, porque ya hay un endurecimiento continuo de la regulación de las criptomonedas en China.

Por tal motivo, las criptomonedas tuvieron un fin de semana bastante complicado, luego de que se diera a conocer los informes en el que se señala que el sitio de redes sociales Weibo suspendió a los líderes de opinión clave (KOL), ocasionando temores sobre las medidas que puede tomar el país asiático.

