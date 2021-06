Bitcoin 2021: La mayor conferencia de criptomonedas será en Miami este 4 y 5 de junio

Este fin de semana, la ciudad de Miami será la anfitriona del mayor evento del Bitcoin en la historia, la conferencia Bitcoin 2021 que se celebrará desde el día jueves hasta el día domingo. En este gran evento de las criptomonedas se analizarán los últimos avances técnicos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas.

Este evento fue trasladado desde la ciudad de Los Angeles a la ciudad de Miami este año por primera vez. Bitcoin 2021 contará con las más prestigiosas y conocidas mentes del sector del dinero virtual. Con un destacados panel de prestigiosos ponentes se espera celebrar “la mayor descentralización tecnológica del mundo” así como hacer la mejor promoción de la “libertad financiera”.

La ciudad de Miami espera para este fin de semana, la visita de unas 50,000 personas que asistirán al evento, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Mana, ubicado en el barrio artístico de Wynwood de Miami, lo que consolida aún más a esta ciudad como un importante centro tecnológico y financiero de los últimos años.

El evento también será transmitido gratuitamente por las plataformas online del gobierno local, así lo hizo saber el alcalde de la ciudad, Francis Suarez, anfitrión de la conferencia a través de sus redes sociales. Suarez ha demostrado apoyo total al uso de las criptodivisas y siempre reitera que “confía plenamente en el futuro de las mismas”.

Get Ready Miami! Today at 10 am I’ll be hosting my very own Crypto Conference with some of the top players in the DeFi space.

This event is free and everyone is welcome to watch on:

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 2, 2021