Acusan a hombre de 350 libras que golpeó brutalmente a madre soltera que hablaba en español

Las autoridades acusaron este martes a un hombre que presuntamente agredió a dos mujeres en el condado de Los Ángeles. Las golpizas provocaron graves lesiones en las víctimas. El video del ataque contra una de ellas, una hispana que es madre soltera, se hizo viral en redes sociales.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Antoine Larue Rainey, de 37 años, y lo arrestaron tras la agresión brutal a la hispana de 25 años el viernes 30 de mayo a las 7 de la tarde en una gasolinera de Gardena ubicada en la cuadra 500 de la avenida Rosecrans, tal y como informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés).

El video de las cámaras de seguridad del lugar -que se hizo viral en pocas horas- muestra el momento exacto en el que el hombre de seis pies y unas 350 libras se baja sin camisa de su Ford Expedition, se acerca a la mujer que cargaba gasolina y le propina los fuertes golpes. La mamá hispana, que aseguró a los detectives que nunca había visto a Rainey, sufrió múltiples lesiones en su cabeza, rostro y espalda.

VIDEO: Police looking for 300-350 pound man who viciously attacked woman at Gardena, California gas station without provocation.

Tipsters can call Crime Stoppers at 800-222-8477.

FULL DETAILS: https://t.co/RlNtCW7EHe pic.twitter.com/Dczwh7IW0k

