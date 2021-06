Entrenador de LA Galaxy: “Chicharito merece estar en la Selección”

El buen inicio de temporada que ha tenido Javier “Chicharito” Hernández en el LA Galaxy ha sido recompensado con los elogios de su entrenador Greg Vanney, quien ve con buenos ojos el regreso del mexicano a su Selección.

En una rueda de prensa el estratega dio su opinión en relación a la situación que enfrenta el de Guadalajara con el Tri, aunque también manifestó que el regreso del delantero al la Selección está solo en manos del técnico Tata Martino.

Creo que definitivamente se merece estar en la discusión de la selección, pero yo no hablo directamente con Martino o con la Federación y no sé si lo han llamado o no pero está en forma, su nivel de fitness es muy alto, tiene mucha experiencia con ellos”, enfatizó Vanney.

#LAGalaxy Asked Greg Vanney on his thoughts if Chicharito deserves to be on the Mexican National Team

"He deserves to be in the discussion. He's in form…I feel like when a striker is in form he can help a team."

— Gio Garcia (@GioGarciaLA) June 9, 2021