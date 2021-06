Policía de Houston busca a hombre que violó a mujer en el baño de una universidad en el suroeste de la cuidad

HOUSTON – Las autoridades piden la ayuda de la comunidad para identificar un hombre que ha sido acusado de haber asaltado sexualmente a una mujer en un baño ubicado en las instalaciones de una universidad en el suroeste de Houston.

Según la Policía de Houston, un hombre ingresó a la propiedad de Houston Baptist University por la calle Fondren el lunes 11 de enero y logró llegar a un pasillo donde se encuentra un baño sin ser detectado por seguridad.

WANTED: Man who sexually assaulted victim in bathroom. If you recognize this person, call (713) 222-TIPS (8477). Reward possible up to $5,000. HPD #48363-21 7500 blk. Fondren Rd. @houstonpolice #hounews https://t.co/xRvIkAow7V pic.twitter.com/n4vBuiq0gO

