Ofrecen recompensa por conductor hispano de Uber que violó a una joven de 15 años en Houston

TEXAS – Las autoridades buscan a un conductor hispano de Uber que ha sido acusado de haber asaltado sexualmente a una joven de 15 años durante un viaje en el área de Houston.

Según documentos de la corte, Leonel Medina, de 49 años, enfrenta dos cargos por asalto sexual de un menor de 17 años.

Este lunes la Policía de Houston difundió la foto de Medina y Crime Stoppers de Houston anunció que se ofrece una recompensa de $5,000 dólares por información que ayude a lograr el arresto del sospechoso.

Investigadores dijeron que una adolescente solicitó un Uber para ser llevada a una tienda de Family Dollar.

Medina levantó a la joven y comenzó a dirigirse en dirección de un vecindario y eventualmente a una zona aislada.

Al llegar a una calle sin salida Medina le exigió a la niña que cancelara el viaje. El conductor saltó al asiento trasero y comenzó a tratar de tocar a la pasajera, quien estaba intentando salir del vehículo.

WANTED: Fugitive responsible for Sexual Assault of a Child. If you know where police can locate Leonel Sentmanat Medina, call (713) 222-TIPS. Reward possible up to $5,000. @houstonpolice #hounews https://t.co/3rifXYzzDm pic.twitter.com/u34mw8jsxX

— Crime Stoppers HOU (@CrimeStopHOU) June 7, 2021