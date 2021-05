Familiares hispanos buscaban revancha y mataron a persona equivocada; madre y padre participaron en el asesinato

HOUSTON – Una familia hispana en busca de revancha terminó cobrando la vida de una persona inocente en lo que parece ser un trágico caso de identidad equivocada, según informaron las autoridades.

El sheriff del Condado Harris, Ed González, informó que cuatro miembros de una familia hispana de Katy fueron acusados de un homicidio en un caso de aparente identidad equivocada. Katy es parte del área metropolitana de Houston y se encuentra a unas 20 millas al oeste del centro.

Según el reporte de la Policía, el incidente se registró este martes en la madrugada cerca de un vecindario ubicado al noroeste del Condado Harris.

González dijo que “parece ser un trágico caso de identidad equivocada”, ya que la víctima, que conducía un automóvil Dodge Charger de color gris oscuro habría sido confundido con otra persona con la que esta familia tenía problemas, pero que manejaba el auto de la misma marca, pero de color negro.

Seems like a tragic case of mistaken identify. Now, 4 charged in murder of Katy man. On 5/17, @HCSOTexas investigated the shooting death of Eddie Clark (29) at the 17100 blk of Hilton Hollow Dr. He was shot as he drove a dark gray Dodge Challenger. Clark, a resident in the pic.twitter.com/eB6A1gxZUA

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 19, 2021