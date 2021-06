Billy Joe Saunder piensa colgar los guantes tras la cuádruple fractura que le causó Canelo

La cuádruple fractura que sufrió el boxeador Billy Joe Saunders durante la pelea del 8 de mayo contra Saul “Canelo” Álvarez parece que está obligando al inglés a retirarse para siempre del mundo del boxeo.

“Fui a cirugía, tenía la cuenca del ojo rota. Tengo algunas placas, ahora soy como Terminator, me tienen lleno de metal. Es una lesión grave, una lesión que pensé que nunca tendría, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el boxeo”, afirmó el pugilista durante una entrevista realizada por Talksport.

Saunders contó el dramático momento cuando sintió que estaba fracturado, “empecé a dar brincos, pero mi ojo había caído debajo de mi párpado … El cutman trató de poner la plancha en la esquina. Sentí que la plancha entraba en mi ojo“.

Billy Joe Saunders describes the moment Canelo broke his eye socket: "I thought, 'Ooh, that's a good shot.' I started bouncing about, but my eye had dropped down beneath my lid… The cutman tried to put the iron on it in the corner. I felt the iron go in my eye." [@talkSPORT] pic.twitter.com/xRSQ5x1vm4

— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 10, 2021