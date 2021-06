Frida Sofía anuncia que procederá legalmente contra su madre y su abuelo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La tarde del miércoles 9 de junio, Frida Sofía dio a conocer en su cuenta de Instagram un video en el que dio a conocer que demandará a su madre (Alejandra Guzmán) y a su abuelo (Enrique Guzmán), por los abusos de los que dice haber sido víctima durante su niñez.

En el clip, la chica de 29 años aparece muy tranquila y explica con detalle los motivos de su decisión, en un conflicto que surgió a raíz de la entrevista que dio hace meses al periodista Gustavo Adolfo Infante: “Mi única intención al hacer la entrevista fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona…durante la entrevista me solté y no pude callarme más…no soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva.

“Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue. Me he sentido muy sola y avergonzada…La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó, porque nos da miedo ser señaladas”.

Tras acusar a su abuelo de tocarla indebidamente desde que ella tenía cinco años, Frida Sofía ahondó sobre las consecuencias que esto tuvo en ella: “Oí, vi y viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Me libero de su manipulación y su chantaje.

“Agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia y una manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán…busco justicia, no venganza”.

Finalmente, la hija de la reina del rock comentó que “los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores, y por eso las personas se atreven a dudar y protegerlos cuando alguien los denuncia…No importan la fama ni las influencias, y la justicia sí existe”. Ningún familiar de Frida Sofía ha hecho alguna declaración hasta el momento sobre el mensaje expuesto en el video, pero se anunció que el día de hoy los abogados de la nieta de Enrique Guzmán darían una conferencia de prensa en la que expondrán los detalles de la demanda.

