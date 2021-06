La empresa canadiense TC Energy cancela la construcción del polémico oleoducto Keystone XL

La empresa canadiense TC Energy anunció este miércoles su decisión de cancelar definitivamente el polémico oleoducto Keystone XL, que debía conectar los yacimientos petrolíferos del oeste de Canadá con refinerías en Estados Unidos, tras la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de revocar el permiso de construcción transfronterizo.

TC Energy señaló en un comunicado que “tras una amplia revisión de sus opciones y en consulta con su socio, el gobierno de Alberta (una de las provincias de Canadá), ha cancelado el proyecto de oleoducto Keystone XL“.

We value the strong relationships built through the development of this project. We remain grateful to the organizations that supported the project and would have shared in its benefits.#KeystoneXL #TCEnergy https://t.co/rvuNf5r2pv

— Keystone XL Pipeline (@KXLPipeline) June 9, 2021