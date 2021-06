Reaparece el líder norcoreano Kim Jong Un y sorprende por su pérdida de peso

El presidente de Corea del Norte Kim Jong Un se veía más delgado el fin de semana pasado cuando salió de su última y prolongada ausencia. Pero puede ser el reloj suizo del líder norcoreano el que proporcione la evidencia más clara de que ha estado cuidando su peso, según Bloomberg.

El reloj IWC Schaffhausen Portofino de Kim Jong Un parecía haber sido sujetado con más fuerza alrededor de su muñeca en las últimas fotos publicadas por los medios estatales, según un análisis publicado el martes por NK News.

El sitio de noticias con sede en Seúl comparó primeros planos del reloj de $12,000 dólares de los últimos meses para respaldar las observaciones de que Kim, de 37 años, había adelgazado.

Has Kim Jong Un lost weight? His watch strap, among other things, would certainly suggest so: https://t.co/JJDyt2Fa4x @nknewsorg pic.twitter.com/3r8KHfnw9y

— James Pearson (@pearswick) June 8, 2021