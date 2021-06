Anuncian a 56 organizaciones comunitarias de Los Ángeles que recibirán apoyos en el camino al Super Bowl LVI en SoFi Stadium

A ocho meses de que el Super Bowl LVI se realice en Los Ángeles, el comité organizador del magno evento anunció a 56 organizaciones comunitarias -una por cada Super Bowl de la historia- que se beneficiarán directamente como parte de un programa denominado “Los Campeones Viven Aquí” (Champions Live Here).

Han pasado más de 28 años desde que el Super Bowl, el evento anual más popular del mundo de los deportes, se realizó por última vez en el área de Los Ángeles. Pero el 13 de febrero de 2022 el juego por el campeonato de la NFL y todas sus festividades regresarán a L.A., teniendo como sede el majestuoso SoFi Stadium de Inglewood.

Este jueves, horas antes de que Los Angeles Rams hicieran una práctica abierta al público para su primer reencuentro con aficionados desde el inicio de la pandemia, representantes del comité organizador, de Los Ángeles y de los Rams anunciaron a las organizaciones comunitarias que recibirán dinero y reconocimiento en forma de publicidad para que continúen con su labor en favor de la juventud, el desarrollo de la fuerza laboral y la justicia social en la región de Los Ángeles.

Para conocer a las 56 organizaciones comunitarias seleccionadas hacer click aquí.

El programa es una alianza del comité organizador del Super Bowl y la Fundación LA84 con la organización Play Equity Fund y la Fundación de la NFL. Específicamente, el programa entregará a cada una de las organizaciones comunitarias $10,000 dólares, un video profesionalmente producido para resaltar a cada organización y reconocimiento público de su labor en el camino al Super Bowl.

Meet the 56 organizations selected for the #SuperBowlLVI Legacy program. We will showcase these unsung heroes by harnessing the spotlight from the Super Bowl’s return to Los Angeles to shine a light on the tremendous work they are doing across the region.https://t.co/JPe2DEpk37 pic.twitter.com/UGAZZvkRLo

— Los Angeles Sports & Entertainment Commission (@LASEC) June 11, 2021