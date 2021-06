Biden y el Pentágono: “habrá otras amenazas biológicas”, pero el calentamiento global es el mayor peligro a la seguridad de EE.UU.

Al aterrizar en Europa para reunirse con aliados de su gobierno contra los piratas informáticos rusos y el posible vínculo chino sobre los orígenes de COVID-19, el presidente Joe Biden afirmó que desde hace años para el Pentágono el calentamiento global es “la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos”.

En 2009, “Cuando fui elegido vicepresidente por primera vez con el presidente Obama, los militares nos sentaron para informarnos cuáles eran las mayores amenazas que enfrenta Estados Unidos“, dijo Biden el miércoles a las tropas estadounidenses en Inglaterra poco después de aterrizar para su primer viaje al extranjero como presidente.

“Esto no es una broma: ¿saben lo que el Estado Mayor Conjunto nos dijo que era la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos? Calentamiento global. Porque habrá importantes movimientos de población, peleas por la tierra, millones de personas que abandonan lugares porque literalmente se están hundiendo bajo el mar en Indonesia, debido a las peleas por las tierras cultivables”.

El Pentágono ha seguido desde al menos 2004 las posibles implicaciones de seguridad del calentamiento global. Un informe del Departamento de Defensa del año 2015 calificó el cambio climático como “una amenaza urgente y creciente”, así como un “multiplicador de peligros” que podría empeorar los ya existentes. Pero ese informe no calificó los cambios en el clima como la principal amenaza, destacó New York Post.

Biden hizo hincapié en el calentamiento global en la primera escala de un viaje por tres países hasta el 17 de junio, que contará con una cumbre del G7 en Inglaterra, una cumbre de la OTAN en Bélgica (Bruselas) y una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra (Suiza).

“Me dirijo al G7, luego a la [reunión] ministerial de la OTAN y luego a reunirme con Putin para hacerle saber lo que quiero que sepa”, dijo Biden.

“En cada punto del camino, dejaremos en claro que Estados Unidos está de regreso. Y las democracias del mundo están unidas para abordar los desafíos más difíciles y los problemas que más importan para nuestro futuro”, recalcó.

Biden advirtió sobre la amenaza del calentamiento global después de mencionar COVID-19, sin mencionar que el gobierno chino sea transparente a medida que la teoría de la “fuga de laboratorio” gana terreno, como sí había hecho días atrás.

“Tenemos que acabar con el COVID-19, no sólo en casa, lo que estamos haciendo, sino en todas partes. No existe un muro lo suficientemente alto para mantenernos a salvo de esta pandemia o de la próxima amenaza biológica que enfrentamos, y habrá otras. Requiere una acción multilateral coordinada”, dijo, antes de cambiar de tema, diciendo: “Todos debemos comprometernos con una acción climática ambiciosa si vamos a prevenir los peores impactos del cambio climático, limitando el calentamiento global a no más de 1,5 grados centígrados”.

A finales de mayo, Biden ordenó a la comunidad de inteligencia que comenzara una revisión de la evidencia para determinar si el coronavirus había surgido del Instituto de Virología de Wuhan en la ciudad central de China, como se ha sugerido. De inmediato, aquel país reaccionó otra vez en contra de esas acusaciones internacionales.

Días después, Biden afirmó que su homólogo chino cree que su país será “dueño de Estados Unidos” en los próximos 15 años, hablando a los miembros del servicio estadounidense en una base militar en Virginia, en la víspera del feriado Memorial Day.

