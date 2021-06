En un pequeño taller de Filadelfia se hizo la bicicleta que Joe Biden compró para su par británico Boris Johnson

El presidente Joe Biden realiza su primer viaje al extranjero esta semana y está de visita en el Reino Unido, donde se unió al primer ministro Boris Johnson antes de la cumbre del G-7 en Carbis Bay.

Los líderes extranjeros a menudo intercambian obsequios habituales para saludarse y construir una conexión personal mientras intentan abordar problemas globales.

Para Biden, eso significó acudir a una tienda de bicicletas del norte de Filadelfia para tener una bicicleta de turismo personalizada y un casco hecho para Johnson, un ávido ciclista.

El pequeño taller de Filadelfia hizo a mano la bicicleta que Joe Biden compró para su par británico Boris Johnson.

Philly Bike Expo compartió una publicación sobre el regalo, que se hizo en Bilenky Cycle Works en Olney.

La tienda en 5319 N. Second St. está dirigida por Stephen Bilenky, cuyas bicicletas hechas a mano van desde bicicletas de carretera y bicicletas de turismo hasta bicicletas tándem, bicicletas de carga y bicicletas de cercanías.

Bilenky, oriundo de Filadelfia, comenzó a fabricar cuadros de bicicletas profesionalmente en 1983. Comenzó a trabajar con Jim Gittens, un constructor de bicicletas inglés de Birmingham.

Para Johnson, Biden ordenó una bicicleta Sterling Metro 5, el modelo original que Bilenky desarrolló para lanzar su carrera en la construcción de bicicletas. La tienda compartió fotos de la bicicleta en Facebook, mostrando su marco azul con elementos de diseño de las banderas estadounidense y británica. El casco que recibió Johnson muestra las banderas de las dos naciones con sus varas cruzadas.

La bicicleta se fabricó con un presupuesto de $6,000 dólares en menos de dos semanas, informó The Inquirer.

A cambio de la bicicleta, Johnson le dio a Biden una foto enmarcada de un mural británico que representa al abolicionista Frederick Douglass.

.⁦@POTUS⁩ and ⁦@FLOTUS⁩ meet with ⁦⁦@BorisJohnson⁩ (⁦@10DowningStreet⁩) on his first full day overseas as President. It’s a bit cloudy, but you can’t beat these views off the coast of St Ives! pic.twitter.com/2JNIgA7C0P

— Meghan Hays (@MegHays46) June 10, 2021