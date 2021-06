Geraldine Bazán habla por primera vez de su novio y confiesa si piensa volverse a casar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Geraldine Bazán fue una de las invitadas especiales en el más reciente programa de YouTube ‘Pinky Promise’, en donde se sinceró con sus fanáticos y habló por primera vez de su situación sentimental.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas con los seguidores del programa que conduce Karla Díaz, en donde la estrella de televisión confirmó que está saliendo con alguien.

“Pues sí, ando saliendo con alguien, estoy muy contenta la verdad“, respondió la famosa ante la insistencia de la actriz Mariana Torres, quien fue otra de las invitadas.

Aunque prefirió no responder las preguntas más candentes por respeto a sus hijas, la ex de Gabriel Soto no dudó en asegurar que su actual pareja “afortunadamente” no es del medio, pero está viviendo una gran etapa de su vida, resaltando que su misterioso galán es el responsable de que “sus ojos brillen“.

Sin embargo, la protagonista de ‘Fuego Ardiente’ continuó hablando por su amiga, y terminó por revelar que el novio de Geraldine Bazán la trata como una verdadera reina.

“Se desvive por Geraldine, y la quiere y la apapacha y la acompaña y la sube y la baja“, respondió ante la insistencia de la conductora.

Siguiendo con el mismo tema, ambas actrices destacaron la importancia de tener una pareja con quien complementarse tanto en momentos felices como en los complicados. Mientras que al momento de hablar de infidelidad, Bazán no dudó en destacar que, sin importar la belleza de una mujer, también puede pasar por un engaño.

“La infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es el problema del otro. Pobre del otro que él solo o la otra. Dicen: ‘le pusieron el cuerno y está hermosa’. No tiene nada que ver con ella, así seas quien seas, al final el problema es de la otra persona“, destacó.

Para finalizar, la mamá de Elissa Marie y Alexa Miranda sorprendió al asegurar que, aunque le gustaría, no piensa volver a casarse: “No sé, la verdad (si se volvería a casar). Es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio. Nunca digas nunca, sería lindo pero tampoco es algo que estoy buscando. Si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte”.