Captan en video y fotos personas baleadas después del tiroteo masivo en Austin; imágenes saturan las redes sociales

TEXAS – Horas despues de que se desató un tiroteo masivo en una popular zona de entretenimiento en Austin este sábado por la madrugada comenzaron a aparecer videos, fotos y relatos de lo que ocurrió en las redes sociales.

AUSTIN MASS SHOOTING: In this new video, APD officers can be seen carrying a victim away from the scene after the 6th Street shooting that sent at least 13 to the hospital | STORY: https://t.co/rrQcFtdyIh pic.twitter.com/X1fTcxPWUz — KXAN News (@KXAN_News) June 12, 2021

Según la Policía de Austin, trece personas se encuentran hospitalizadas, dos de ellas siguen en condición crítica. En algunas de las imágenes se pueden ver las víctimas tiradas en la calle siendo atendidas por policías ya que las ambulancias batallaron para llegar a la escena por la gran cantidad de tráfico en la zona.

Según las autoridades, esta noche aparentemente fue la más concurrida a dicha zona desde el inicio de la pandemia.

Unos video publicados en Snapchat muestran a personas tiradas en la calle siendo atendidas por oficiales.

Otras imágenes captadas por las cámaras de KAXN muestra a policías corriendo y personas siendo llevadas a ambulancias.

Here is video from Snapchat of the aftermath of the Austin 6th Street shooting, resulting in 13 people wounded, 2 of them critically. @Austin_Police can be seen putting on tourniquets, rendering first aid to the victims. #6thStreet #AustinShooting MORE: https://t.co/5SFP3eyJQg https://t.co/eJnzxVihYT pic.twitter.com/a9ZX0tjlQr — Stacy Rickard – Spectrum News 1 (@stacyrickardTV) June 12, 2021

En algunas publicaciones se reportaba que fueron 16 personas las que fueron baleadas, la Policía en conferencia de prensa aseguró que fuero 13.

Mass shooting just occurred in downtown Austin. 16 shot, multiple dead. Suspect on the loose.

If you’re in Austin, stay safe y’all. 🖤 #BREAKING #AustinTx #shooting pic.twitter.com/ggZP9HLCGR — Austin Museum of Depravity (@austin_museum) June 12, 2021

Una persona captó desde un balcón imágenes impactantes de un hombre tirado en el piso cerca de la entrada de un establecimiento.

Absolute chaos on 6th street in #AustinTx tonight. The 400 block had a mass shooting and the 500 block had PI’s left and right. I hope none of the homies were hurt. pic.twitter.com/yAdnZeLa6L — OG Trip👁 (@residualtrip) June 12, 2021

El tirador no ha sido arrestado.