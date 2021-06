Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, se reúnen con la Reina Isabel II en el Castillo de Windsor

Después de concluir los trabajos de la Cumbre del G7 en Inglaterra, el presidente de Estados Unidos y su esposa, la primera dama Jill Biden, fueron recibidos por la Reina Isabel II en el Castillo de Windsor, cerca de Londres.

La pareja presidencial llegó en el helicóptero presidencial Marine One a la residencia de la Reina en el condado de Berkshire.

La Reina Isabel II, de 95 años de edad, saludó a sus invitados, vestida de rosa y sombrero, en el cuadrilátero ubicado enfrente del castillo, y donde en el lugar se presenció una ceremonia militar con la tradicional inspección de las tropas inglesas.

Después del desfile, la monarca de Inglaterra invitó a la pareja estadounidense a tomar té y café en el interior del edificio.

El presidente estadounidense Joe Biden aprovechó la reunión para invitar a la reina Isabel de Inglaterra a visitar la Casa Blanca y aseguró que le recordó a su madre.

“Ha sido muy amable”, dijo Joe Biden, antes de partir desde el aeropuerto de Heathrow en dirección a Bruselas, Suiza.

El presidente estadounidense explicó que la reina le preguntó por los presidentes ruso, Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping, además de interesarse sobre cómo es su vida en la Casa Blanca.

“Le dije que la Casa Blanca podría caber en el patio”, bromeó Joe Biden, en alusión al castillo de Windsor.

Los tres parecían relajados y en momentos intercambiaron sonrisas, en una visita que destaca por carecer de la tensión que marcó las del expresidente estadounidense Donald Trump, que visitó a la reina, con su esposa Melania, durante una visita de Estado en 2019 y otra oficial en 2018.

The President and First Lady join Her Majesty for tea in the State Apartments at Windsor Castle. pic.twitter.com/X2EKGDpoJd

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2021