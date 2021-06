Lara Trump sugiere a quienes viven en la frontera “tomar las armas” para detener la inmigración

Lara Trump sugiere a las personas que viven cerca de la frontera y ven todos los días cruzar a inmigrantes indocumentados, a armarse para defender sus tierras.

En explosivo comentario de la nuera del expresidente Donald Trump ocurrió en una de sus intervenciones en Fox News con la jueza Jeanine Pirro.

“¿Qué les decimos a las personas en la frontera sur que ya no se sienten parte del país?”, expresó Pirro.

Al inicio de su respuesta, Lara, quien es esposa de Eric Trump, dijo que “no sabía” qué decirle a esas personas, pero luego se lanzó con la idea de obtener armas.

“Supongo que será mejor que se preparen, cojan armas y se preparen, y tal vez tengan que tomar el asunto en sus propias manos“, dijo. “La gente nunca debería hacer este peligroso viaje aquí. Es malo para los estadounidenses. Es malo para los migrantes. Está mal por todos lados”.

Los comentarios de Lara surgen luego de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, afirmara que comenzará con la construcción de un muro fronterizo, además de que va a arrestar a los inmigrantes a partir de esta semana.

El video de la entrevista compartido en Twitter generó miles de comentarios en contra, incluido el de Russell Foster, un candidato demócrata al Congreso.

“Esto es peligroso”, expresó. “La nuera del expresidente está llamando a la gente a que le dispare a los inmigrantes. Esto es peor tras los múltiples tiroteos masivos en los últimos días en Texas y otras partes”.

Agregó que la sugerencia de Lara Trump podría llevar a que se comentan crímenes de odio en todo el país.

This is dangerous. The former president's daughter-in-law is calling for people to shoot immigrants. It's worse after multiple mass shootings over the last few days in Texas & elsewhere. This could lead to an uptick in hate crimes across the country. https://t.co/E8y5eM7Tr8

— Russell Foster for Texas (@RussellFosterTX) June 13, 2021