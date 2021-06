Texas construirá su propio muro en la frontera, anunció el gobernador

Texas comenzará a construir su propio muro fronterizo y arrestará a los inmigrantes que traspasen propiedad privada a partir de la semana próxima, anunció el jueves el gobernador republicano Greg Abbott.

“Se necesitan cambios para solucionar la crisis fronteriza”, dijo Abbott durante una reunión sobre seguridad en la frontera.

Los inmigrantes indocumentados que crucen la frontera en Texas podrían ser arrestados y enfrentar cargos estatales bajo un nuevo y duro plan anunciado hoy jueves por el gobernador Greg Abbott, quien indicó que también pretende continuar la construcción del muro fronterizo.

Abbott indicó que los inmigrantes serán arrestados por oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y podrían enfrentar acusaciones por delitos como traspaso, tráfico de drogas, tráfico de humanos o daño a propiedad, entre otros.

We’re going to start making arrests — sending a message to anyone thinking about coming here — you’re not getting a free pass.

TX is undertaking an unprecedented response to this crisis.

Durante una cumbre de seguridad fronteriza donde participaron representantes de diferentes departamentos policiacos del estado, el gobernador republicano anunció su plan que busca poner un alto a lo que considera una “crisis que se encuentra fuera de control”.

Para lograrlo, Abbott estableció hoy la primera Fuerza de Seguridad de la Frontera del Estado de Texas, que incluirá varias agencias estatales, entre ellas la Oficina del Procurador de Justicia, y el sistema de cárceles de todo el estado.

➡️ Disaster declaration — individuals entering TX illegally subject to arrest ➡️ Task Force ➡️ Approving over $1B in funding for border security ➡️ Building border barriers ➡️ Interstate compact powers #BorderSummitTX

También firmó una sección del presupuesto estatal aprobado recientemente por la legislatura estatal que otorga mil millones de dólares para la seguridad de la frontera.

El gobernador Abbot aseguró que también pretende continuar la construcción del muro fronterizo iniciada por Donald Trump, indicando que la próxima semana dará más información al respecto.

“Necesitamos actuar ahora. En Texas aquellos que crucen la frontera no serán recibidos con una alfombra roja como hasta ahora lo ha hecho la presente Administración (federal), sino que irán a la cárcel”, dijo Abbott durante el evento.

El gobernador espera que la noticia de que podrían ser arrestados y enfrentar cargos sea una motivación para que los inmigrantes dejen de cruzar la frontera.

“No solamente queremos que sean arrestados y dejados en libertad”, enfatizó.

The border crisis is no laughing matter.

It’s also not a tourism site for members of Congress to make an annual pilgrimage to see & then do NOTHING about.

In the fed gov’t’s absence, Texas is taking additional action to secure the border & restore order.#BorderSummitTX pic.twitter.com/GWLYOjVVck

