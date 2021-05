La Patrulla Fronteriza de Texas detiene a más de 180 inmigrantes escondidos en tres casas

El 4 de mayo, con pocas horas de diferencia, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley descubrieron y cerraron tres escondites y detuvieron a más de 180 personas indocumentadas en la ciudad de Laredo, en Texas, informó CBP en un comunicado.

El primer incidente ocurrió cuando los agentes de CBP, HSI y del Sheriff del condado de Webb investigaron un posible escondite en el centro de Laredo. Los oficiales contactaron a los ocupantes y descubrieron a 68 inmigrantes indocumentados.

La segunda detención ocurrió más tarde esa noche cuando los agentes asignados a la Estación Sur de Laredo actuaron sobre la base de la información de un posible escondite en el sur de Laredo. Los agentes junto con los alguaciles detuvieron a 50 personas indocumentadas.

