Una denuncia llevó a descubrir 90 personas en una casa de Texas en un caso aparente de tráfico humano

Los agentes de policía de Houston que siguieron una denuncia de secuestro encontraron a más de 90 personas apretujadas en una casa de dos pisos, en lo que las autoridades dijeron que resultó ser una posible operación de tráfico de personas.

Una llamada de alerta recibida en la noche del jueves mantuvo a los agentes trabajando durante toda la noche hasta que las pistas les llevaron a una vivienda unifamiliar.

A los agentes se les otorgó una orden de registro para ingresar a la casa para dar seguimiento a la pista de posible secuestro recibida el jueves por la noche, dijo el jefe asistente de la policía de Houston, Daryn Edwards, en una conferencia de prensa el viernes, reportó CNN.

Initial reports are more than 90 people were found. No other info available at this time. #HouNews

