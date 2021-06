Un padre y su bebé mueren al ser arrastrados por una marejada en Florida: el hombre que los ayudó está desaparecido

Un padre y su bebé de tres años murieron el viernes por la noche tras ser arrastrados por la marejada en la bahía de Tampa, al oeste del estado de Florida. Las autoridades continúan buscando a otro hombre que intentó salvarlos y que aún está desaparecido.

Los hechos ocurrieron sobre las 7:30pm del viernes en la reserva natural de Apollo Beach, según medios locales, cuando ambos, que no han sido identificados, fueron sacados del mar. Sin embargo, el buen samaritano que fue a su rescate tampoco corrió la misma suerte.

Te puede interesar: La propiedad más cara adquirida con criptomonedas: compran departamento en Miami por $22.5 millones

A makeshift memorial for the father and 3yo son who died in those strong rip currents in Apollo Beach…the hero who attempted to save them— is still missing. HCSO says they’ve scaled back the search @BN9 pic.twitter.com/zWinVeTXiU

— Gabby Arzola (@GabrielleArzola) June 13, 2021