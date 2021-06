AMLO califica de tendenciosa y con falta de objetividad la entrevista que le realizó León Krauze al periodista Jorge Ramos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó de “tendenciosa, con falta de objetividad y profesionalismo” la entrevista que le realizó León Krauze al periodista Jorge Ramos.

“Cómo un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera, tendenciosa, con falta de objetividad, con falta de profesionalismo, buscando tener las respuestas que él quiere, faltándole al respeto al respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo un tonto, un pelele”, señaló López Obrador.

“Para los que estudian comunicación social que la vean, yo no lo he hecho pero me la imagino, y parece ser que Jorge aún con las diferencias que tenemos lo que le dijo fue no es Venezuela México, no hay una dictadura, sí hay democracia en México”, dijo.

“¿Por qué León Krauze hace eso?, no solo por falta de profesionalismo si no por coraje”, se cuestionó el presidente desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano aseguró que con este tipo de entrevistas se pierde objetividad y que la realizada por León Krauze se debe a “diferencias políticas” con su padre, el historiador mexicano Enrique Krauze.

“Pierden objetividad, se ofuscan. Yo entiendo pues sus sentimientos como todo hijo defiende a un padre pero esas diferencias políticas que tenemos pues no pueden segarnos y las diferencias que tenemos con Enrique Krauze (padre de León Krauze) es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México y él ha apoyado los fraudes electorales y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal y ahora como ya no es el guía político porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende un modelo individualista, corrupto, entonces están muy molestos Krauze y Aguilar Camín que son los dos jefes del agrupamiento intelectual”, señaló.

Minutos después de calificar la entrevista de “tendenciosa”, el mandatario mexicano solicitó a Jesús Ramírez, Vocero de Comunicación Social de la Presidencia, que proyectara el fragmento de la entrevista donde Jorge Ramos señala que México no es dictadura ni Venezuela.

“¿Adviertes en México hoy por hoy Jorge, los mismos riesgos para la democracia que haz visto en otros lados?“, preguntó León Krauze a Jorge Ramos en el fragmento proyectado desde Palacio Nacional, a lo que el periodista respondió “No, no, déjame ser absolutamente claro en esto, López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela, yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día, porque así es la democracia. Si yo te pregunto León ¿dame el nombre del líder de la oposición en México?, tu y yo vamos a tener problemas para encontrarlo”, señaló Jorge Ramos.

León Krauze insistió a Jorge Ramos con otra pregunta: “Al estilo de tu pregunta maduro ¿hoy por hoy cómo le llamamos a López Obrador, es un demócrata López Obrador, es un demócrata López Obrador?”, a lo que Jorge Ramos respondió: “es el presidente legítimo de México”.

“Bueno creo que de eso no hay ninguna duda, lo fue en su momento Hugo Chávez y Donald Trump ¿López Obrador es un demócrata Jorge?”, insistió León Krauze, a lo que nuevamente contestó Jorge Ramos: “Yo creo que hasta el momento sí, yo no tengo la menor duda de que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía es muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida”, señaló Ramos.

Al terminar de proyectar el fragmento de la entrevista, entre risas, Andrés Manuel López Obrador dijo que “entonces él quería que le dijera que yo era un dictador”.

Entre sonrisas, presentó @lopezobrador_ la entrevista de León Krauze a Jorge Ramos. pic.twitter.com/gMYdXfWOOB — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2021

¿Estudias periodismo? La entrevista de León Krauze a Jorge Ramos, es un ejemplo de lo que, según el presidente, no se debe hacer… aunque dice que no la ha visto, pero se lo imagina. pic.twitter.com/tajahGdmk1 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2021

La entrevista que le realizó León Krauze a Jorge Ramos a través de “Letras Libres” se viralizó desde este domingo y parte de este lunes en redes sociales, donde no faltaron las expresiones a favor y en contra.

Mi solidaridad con @LeonKrauze ante el linchamiento por hacer su trabajo y preguntar. El entrevistado, @jorgeramosnews, respondió con libertad. Por cierto, @lopezobrador_ miente al decir que muy pocos intelectuales lo apoyaron como opositor. Eso sí, ya perdió su respaldo. pic.twitter.com/OpRzqBflOJ — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) June 14, 2021

🔴Como cuando te dices “periodista” como @LeonKrauze y tu interlocutor @jorgeramosnews te enseña las reglas básicas éticas que deben respetarse en una entrevista 👇 https://t.co/fgBS0jBAfy — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNotimex) June 14, 2021

México no es Venezuela y @lopezobrador_ no es Chávez, responde @jorgeramosnews a @LeonKrauze, aferrado en comparar al presidente de México con Maduro, Trump y otros https://t.co/1dp87M4cmb — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) June 14, 2021

León Krauze reponde a Andrés Manuel López Obrador

A través de su cuenta de Twitter el periodista León Krauze, hijo del historiador mexicano Enrique Krauze, calificó de “una pena” que Andrés Manuel López Obrador descalifique su trabajo periodístico al tiempo de compartir un fragmento de una entrevista que le realizó al mandatario mexicano donde se habló de la corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Hace tres años, esto pensaba @lopezobrador_ de mi trabajo periodístico. Cuando el periodismo examinaba los abusos y tropiezos de sus adversarios, era digno de reconocimiento. Ahora, que lo examina a él, es digno de descalificación desde el poder. Una pena”, escribió Leon Krauze.

Hace tres años, esto pensaba @lopezobrador_ de mi trabajo periodístico.

Cuando el periodismo examinaba los abusos y tropiezos de sus adversarios, era digno de reconocimiento.

Ahora, que lo examina a él, es digno de descalificación desde el poder.

Una penapic.twitter.com/1GpNPHmeu7 — León Krauze (@LeonKrauze) June 14, 2021

