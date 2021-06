AMLO califica a Kamala Harris de “extraordinaria mujer y amiga de México”, incluso la llamó “presidente”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reunión de este martes 8 de junio con Kamala Harris, en Palacio Nacional, fue muy benéfica y tan buena que hasta la llamó “presidente”.

“Nos fue muy bien, fue una reunión muy benéfica para los dos pueblos, las dos naciones, agradable, muy buena reunión. Es fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos para desarrollar el Tratado económico comercial”, dijo.

“Fue muy buena reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, fue tan buena que le dije presidente, me camuqué, ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, a lo mejor en eso tienen un poco de razón, no soy infalible”, señaló.

Nos burlábamos de Peña y sus tonterías, que se quedaron cortas: “Presidente Kabala” le dice al saludar AMLO a la @VP 🇺🇸, Kamala Harris 🤦🏻‍♂️ 🐶 🐻 pic.twitter.com/lMHWbLnRwJ — Guillermo Barba (@memobarba) June 8, 2021

El mandatario mexicano calificó a Kamala Harris como una extraordinaria mujer, muy respetuosa, inteligente y amiga de México.

“Fue muy buena reunión, muy respetuosa, muy inteligente, muy amiga de México la vicepresidenta y los acuerdos bastante buenos”, expresó.

“Todo fue muy agradable, es una extraordinaria mujer, sensible, con la que nos vamos a entender, como lo estamos haciendo con el presidente Biden y como lo hicimos con el presidente Trump porque es fundamental mantener buenas relaciones, con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo y nosotros vamos a seguir actuando de esa forma”, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la visita de la funcionaria estadounidense se rompió el protocolo para mostrarle a detalle Palacio Nacional.

“Fue muy buena reunión y agradable porque platicamos, se rompió el protocolo, el ceremonial, recorrimos todo el Palacio, se disfrutó de los murales de Diego Rivera, se le enseñó lo majestuoso de este Palacio que se construyó encima de las obras de arquitectura de arte de la antigua cultura mexica pero que era Tenochtitlan”, mencionó.

El ejecutivo mexicano dijo que también le mostró a Kamala Harris la silla presidencial y le contó la anécdota sobre el revolucionario Emiliano Zapata, quien no se quiso sentarse en ella porque supuestamente estaba “embrujada”.

“Le mostré la silla presidencial, que ya no es la misma pero le platiqué de cómo Villa y Zapata habían entrado a Palacio, estuvieron en la oficina y se sentó Villa en la silla presidencial, Zapata no quiso porque expresó de que estaba embrujada. Le comenté de que de todas maneras, antes de que yo me sentara, con mis amigos que tengo, se hizo una limpia por si las moscas”, comentó.

El presidente tabasqueño aseguró que la relación con Estados Unidos es muy buena y está en una etapa nueva donde ya ni se habla del plan Mérida.

“Es una etapa nueva completamente, hasta en ya no hablar, se los comentamos de manera muy respetuosa y franca, no hablar del plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes, que nos trían un helicóptero artillado y se tomaba la foto del presidente de Estados Unidos con el presidente en turno de México, no queremos eso. Queremos cooperación para el desarrollo, ya no queremos ni si quiera oir hablar del plan Mérida, ya no, es una etapa nueva”, sentenció.

