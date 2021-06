Muere el hombre cabeza de la “familia más grande del mundo” con 38 esposas y 89 hijos

Un hombre de 76 años que, según se cree fue el cabeza de la familia más grande del mundo, murió en el estado indio de Mizoram, en el noreste del país.

Ziona Chana, jefe de una secta religiosa que practicaba la poligamia, murió este domingo, dejando a 38 esposas, 89 hijos y 36 nietos.

La noticia fue confirmada por el primer ministro de Mizoram, Zoramthanga, quien ofreció sus condolencias en Twitter “con el corazón apesadumbrado”.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

